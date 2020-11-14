النصر وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة إلى نصف نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تأهلت فرق النصر وشباب الأهلي والشارقة والجزيره إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد عقب ختام دور ربع النهائي الذي أقيم مساء اليوم.

ويلتقي النصر مع شباب الأهلي ويقابل الشارقة فريق الجزيرة في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء تأهل النصر عن طريق بني ياس بفوز عريض 34/20، ينما تأهل شباب الأهلي من بوابه العين بفوز مستحق 28/21، وبلغ الشارقة نصف النهائي بعبوره بسلام فريق مليحه 29/17 وحسم الجزيرة موقعته مع الوصل بفوز صعب 28/27 رغم أن الشوط الأول جاء لمصلحة الوصل 15/13 ليكمل الجزيرة عقد فرق المربع الذهبي للبطولة الأغلى بموسم أقوياء اليد.

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