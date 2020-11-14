«خزام» بطل «أبوظبي للبوانيش الشراعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي بلقب سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بكورنيش أبوظبي، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من سباقات فئة البوانيش في موسم السباقات البحرية التراثية 2020-2021.

وأحرز المركز الثاني «مهاجر» لماجد أحمد خادم المهيري، فيما حل في المركز الثالث «اللؤلؤ» لراشد سعيد صباح الرميثي، ورابعاً «برق» لجابر محمد جابر الحمادي، وفي المركز الخامس «التبر1» لمحمد سهيل خلفان المهيري.

شارك في السباق 40 بانوشاً، بإجمالي 400 بحار من مختلف إمارات الدولة، وتوج سعيد حميد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة المشاركين.

من جهته وجّه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى جميع المشاركين على الالتزام التام بكل الإجراءات، مؤكداً أن المشهد كان رائعاً وينم عن خوف من الجميع على المصلحة العامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز