«ترايثلون الفجيرة» بطل الفرق بسباق حتا

المصدر: حتا – البيان الرياضي

حقق فريق الترايثلون بنادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في سباق ترايثلون حتا الذي أقيم أمس الجمعة بمشاركة 304 متسابقين.

وفي أبرز نتائج فريق الفجيرة فوز محسن آل علي بالمركز الأول على مستوى المواطنين في «السبرنت» في الفئة العمرية (29 - 39)، فيما حل اشرف خديوي ثانيا في السباق، وأولًا بفئته العمرية (19 - 29).

وجاء سيف معضد السماحي في المركز الأول بفئته العمرية في السبرنت ونال اللاعبان الموهوبان علي الكندي وحمد الكندي المركزين الثاني والثالث بالترتيب في السوبر سبرنت.

وبلغت مسافة سباق فئة السوبر سبرنت 450 متر سباحة، و10 كيلومترات دراجات هوائية، و430 متراً من الركض نحو خط النهاية بينما تضمن سباق السبرنت الركض لمسافة 3.3 كيلومترات و السباحة لـ 750 متراً، ومن ثم الركض 3. 3 كيلومترات مجددًا وقيادة الدراجة 20 كيلومتراً والركض نحو خط النهاية 430 مترا.

وبارك العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية للاعبي الفريق النتائج الطيبة والتي عكست إصرار اللاعبين على استعادة مستوياتهم الفنية والبدنية بالرغم من توقف ممارسة النشاط في وقت سابق بسبب جائحة كورونا ومثنياً على عزيمة اللاعبين على مواصلة التميز داعياً إياهم إلى المزيد من التدريب لتحقيق مزيد من الألقاب والميداليات مستقبلاً.

كما أشار الزيودي إلى أن إنجاز سباق حتا تحقق في فترة قصيرة على الرغم من حداثة إشهار لعبة الترايثلون بالنادي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به اللعبة في أوساط النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز