جوجيتسو أرينا تستقبل دفعة جديدة من لاعبي الأندية

المصدر: وام

استقبلت جوجيتسو أرينا دفعة جديدة من لاعبي الجوجيتسو للانضمام إلى زملائهم من لاعبي الأندية الذين باشروا تدريباتهم الأسبوع الماضي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وكان الأسبوع الأول من التدريبات قد اقتصر على اللاعبين الكبار للمنتخب وعدد من الأندية، علما بأن الدفعة الجديدة من اللاعبين تتضمن أولئك الذين ينتسبون إلى مختلف أكاديميات الجوجيتسو في الدولة من الناشئين والشباب والكبار.

ورحب مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بانضمام اللاعبين الجدد، مؤكدا أن زيادة عدد اللاعبين الذين ينتظمون في التدريبات يساهم في توسيع قاعدة الاختيار أمام الجهاز الفني وبالتالي ترشيح الأنسب من اللاعبين الأكثر جاهزية واستعدادا لتمثيل المنتخب الوطني على أعلى المستويات في المناسبات الدولية المقبلة.

وأثنى المنهالي على الأجواء الإيجابية التي تسيطر على التدريبات، منوها بالالتزام التام من الجميع بالبروتوكول الوقائي المعتمد .. وقال:" أثبت اللاعبون المشاركون في التدريبات أنهم على قدر المسؤولية، وأظهروا التزاما مثاليا باللوائح والقوانين والإجراءات الوقائية، والتباعد الجسدي التي مثلت شرطا أساسيا لاستئناف التدريبات، مما أتاح أمام الجميع القيام بأدوارهم على أكمل وجه".

وأوضح أن اللاعبين يدركون أهمية هذه المرحلة، ويبذلون جهودا كبيرة في التدريبات، لتطبيق توجيهات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن تطور المستويات الفنية العالية للاعبين يعكس رغبتهم في العودة إلى البساط وإقناع أعضاء الجهاز الفني بمدى جاهزيتهم وأحقيتهم بتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.

من جانبه عبر اللاعب حامد الهنائي نجم المنتخب الوطني وحامل ذهبية بطولة العالم للجوجيتسو تحت 18 عاما لعام 2019، عن سعادته البالغة في التواجد في جوجيتسو أرينا والاستعداد للمرحلة القادمة.

وأكد الهنائي أن جميع لاعبي الجوجيتسو تعلموا دروسا مهمة جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قيم رياضة الجوجيتسو تعزز مبادئ الصبر والتحمل والثقة بالنفس والقدرة على تحدي الصعاب، بل وتحويلها تلك التحديات إلى قصص نجاح.

ولفت إلى أن انضمام لاعبين جدد من الأكاديميات من شأنه أن يشعل المنافسة بينهم، مع إضفاء أجواء من المودة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن الجميع حريصون على استغلال التدريبات للظهور القوي في البطولات القادمة.

وأثنى الهنائي على دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة في أوساط الشباب والمدارس حتى أصبحت الإمارات نموذجا يحتذى به في تطوير هذه الرياضة .

بدوره قال اللاعب سلطان الحوسني نجم نادي الوحدة والمنتخب الوطني : " نثمن دور الاتحاد في ضمان عودتنا إلى البساط في بيئة آمنة، وها نحن نشعر للمرة الأولى بأن الجائحة أصبحت، وراءنا وننظر بعين التفاؤل لمستقبل هذه الرياضة، ولقدرة أبناء الإمارات على مواصلة حصد الألقاب على كافة المستويات القارية والعالمية " .

وترحب جوجيتسو أرينا بعودة اللاعبين إلى بساط التدريب، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، بما في ذلك إجراء فحوصات" PCR " بشكل دوري، وإجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي، والمرور على أجهزة المسح الحراري وتخصيص مداخل ومخارج منفصلة، وغيرها من الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة والمنصوص عليها في البروتكول الطبي المعتمد في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

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