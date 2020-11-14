دولي الجودو يؤجل أنشطته ..ومعسكر لمنتخبنا في تل أبيب

المصدر: وام

تلقى اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رسالة من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو تفيد بتأجيل كافة بطولات وأنشطة الاتحاد الدولي للجودو حتى مطلع 2021، بناء على توصية من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الأول.

وكان من المقرر أن تشهد 2020 إقامة 7 بطولات أبرزها زغرب جراند بريكس في نهاية نوفمبر الحالي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي " إن الجميع يأمل أن يعود نشاط الاتحاد الدولي للجودو بشكل تدريجي اعتبارا من يناير 2021، حيث يتضمن الموسم الجديد العديد من البرامج والبطولات التي قررها الاتحاد الدولي بشكل آمن استثمارا لجهود مختلف دول العالم التي تكافح جائحة " كورونا " لمنع انتشار الوباء، حيث تأتي سلامة أسرة الجودو في العالم فوق كل اعتبار.

وثمن الدرعي الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الرشيدة والجهات المعنية على مستوى الدولة من أجل الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وزائرين.

ولفت إلى أن منتخبنا الأول للجودو اختتم مؤخرا مشاركته في المعسكر الدولي الذي أقيم في انطاليا، وسيقيم معسكرا مشتركا خلال الفترة من 10 إلى 24 ديسمبر المقبل في تل أبيب وذلك بدعوة من الاتحاد الإسرائيلي للجودو دعما لعلاقات التعاون بين الاتحادين.

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