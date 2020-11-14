شرطة دبي تفوز بالمركز الأول ببطولة الداخلية للياقة والتحدي «الافتراضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بشرطة دبي، فريق شرطة دبي الحاصل على المركز الأول في فئة الرجال ، والمركز الثاني في فئة السيدات في بطولة وزارة الداخلية للياقة والتحدي «الافتراضية»، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي عن طريق الشرطي أول جاسم البلوشي، «الإدارة العامة لأمن المطارات»،وهبه صلاح، «أكاديمية شرطة دبي».

وأشاد اللواء الفلاسي أثناء التكريم الذي حضره العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة،بالفائزين، ودعاهم لمواصلة التدريب وتحقيق الإنجازات، مثمناً دور اتحاد الشرطة الرياضي في تنظيم مثل هذه المسابقات والأنشطة الهادفة لتعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، ورفع لياقة منتسبي الجهات الشرطية.

وأكد العقيد المنصوري، أن الرياضة تعد متطلباً أساسياً وثقافة مؤسسية لرجل الأمن في شرطة دبي، وإنه يتم العمل بشكل مستمر على تطوير المهارات الرياضية من خلال مختلف الأنشطة ، تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

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