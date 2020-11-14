تحدي 30 × 30 يجذب النجوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شارك كارليس بويول نجم منتخب أسبانيا وبرشلونة السابق في تحدي دبي للياقة ( 30*30 ) ضمن الفعاليات التي أقيمت أمس في قرية اللياقة بمنطقة كايت بيتش، ملهماً العديد من المشاركين بأهمية مبادرة تحدي دبي للياقة.

وضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي، وخاض بويول تدريبات كرة القدم الشاطئية إلى جانب فريق «لاليغا» واستعرض مهارته في كرة السلة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويعقوب الزرعوني مدير تحدي دبي للياقة.

وأكد بويول في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن دبي تعودت على إبهار العالم بمبادرات فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن مبادرة تحدي دبي للياقة فكرة ذكية لجعل الرياضة أسلوب حياة، وقال: أنا سعيد بأن أكون جزءاً من هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع، وعلينا جميعاً دعم مثل هذه المبادرات وأن نكون قدوة للناس لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وأضاف: دبي جميلة وهي من أفضل المدن العالمية التي أحرص على زيارتها كلما سنحت لي الفرصة، لدي العديد من الأصدقاء وأستمتع بقضاء أوقات ممتعة بها مع عائلتي.

وتابع أن تنظيم مثل هذه الفعاليات له تأثير إيجابي على حياة الناس وينشر السعادة بينهم خصوصاً في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم، موضحاً أن ما شاهده في قرية اللياقة يؤكد أن الحياة استعادت نسقها العادي وأن دبي كسبت المعركة ضد «كورونا».

وعن رأيه في الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة ومدى قدرته على مواصلة تقديم الإضافة بعدما تراجع عن قرار مغادرة الفريق، قال بويول: ميسي هو الأفضل في العالم بالنسبة لي، وهو الذي يضيف جمالاً لكرة القدم في العالم.

برشلونة

وطمأن بويول جماهير برشلونة عن فريقها تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان رغم تعثره في 4 مباريات في الدوري أمام خيتافي وأشبيلية وريال مدريد وألافيس، قائلاً: برشلونة يبني للمستقبل، وهو الفريق الأفضل في العالم من كل الجوانب، برشلونة دائماً منافس على كل الألقاب والمسابقات التي يشارك فيها، والفريق الآن في مرحلة بناء، وهذا شائع في كرة القدم، كي تنافس دائما لابد أن تبني للمستقبل، وتجهز كل خطوطك، وهذا ما يفعله برشلونة.

يعد بويول واحداً من أفضل المدافعين في تاريخ النادي الكتالوني وإسبانيا واعتزل لعب كرة القدم نهائياً نهاية موسم 2013 - 2014 بعد أربعة عشر عاماً أمضاها بقميص برشلونة، لعب خلالها 593 مباراة وسجل 18 هدفاً، وهو السفيرالحالي لرابطة الدوري الإسباني «لاليغا».

الأسبوع الثالث

ويدخل تحدي دبي للياقة المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أسبوعه الثالث وسط مشاركة كبيرة في أنشطته الرياضية وفعالياته المتنوّعة بقرى اللياقة الثلاث في كايت بيتش والخوانيج وفيستفال سيتي، ومراكز اللياقة في «غايت أفينيو» ومجمع حمدان الرياضي ومركز دبي للسلع المتعددة ونادي زعبيل للسيدات والمدينة المستدامة ونادي ضباط شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ومدينة دبي الرياضية وذا أوتليت فيليدج وحتا إلى جانب جلسات اللياقة الافتراضية.

إشعاع المبادرة

وأكد سعيد حارب أن زيارة نجم كبير بحجم كارليس بويول قرية اللياقة تعزز الإشعاع الذي حققته مبادرة تحدي دبي للياقة التي وصل صداها إلى العالم، وقال: بويول نجم كبير وله تاريخ حافل بالإنجازات مع منتخب إسبانيا وفريق برشلونة ونفخر بأن يكون أحد ضيوف تحدي دبي للياقة وبمشاركته في بعض فعالياته بهدف إلهام المزيد من أفراد المجتمع وتحفيزهم للانضمام إلى هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: وجه بويول رسالة من خلال هذه المشاركة للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة وأن اللاعب لا يتوقف عن النشاط حتى بعد الاعتزال، لقد أظهر قدرة كبيرة على لعب كرة القدم الشاطئية ومهارة في كرة السلة وعبر عن إعجابه بمرافق القرية وتجهيزاتها ومختلف الأنشطة الرياضية بها.

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