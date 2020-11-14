أحمد الخاجة: نقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن زيارة النجم الإسباني بويول استمرار للنجاحات التي يحققها تحدي دبي للياقة واستقطابه للنجوم العالميين.

حيث سبق أن زار قرية اللياقة العديد من النجوم في العام الماضي، مثل الهولندي كلاريس سيدورف والإنجليزي جون تيري وغيرهما.

وأشار إلى أن تحدي دبي للياقة يحقق النجاح من عام لآخر وقال: تحوّل التحدي من حدث محلي إلى عالمي ومن خلال المشاركة القياسية التي يحققها وأصبح المبادرة رقم 1 بجدارة، لقد سجلنا أكثر من 1,1 مليون مشارك في العام الماضي، والأرقام التي نسجلها حالياً في مختلف الفعاليات تؤكد أننا على أبواب تحقيق رقم قياسي جديد سنعلن عنه رسمياً مع نهاية النسخة الرابعة، وهو ما يجعل من هذه المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تتصدر جميع المبادرات وتغير حياة الناس باختلاف قدراتهم وأعمارهم وجنسياتهم وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى الصحة العامة.

وأضاف: المشاركة الكبيرة التي نسجلها حالياً في التحدي تعكس شعور أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة في ظل الظروف الصحية التي أوجدتها جائحة كورونا.

وأوضح الخاجة أن تحدي دبي للياقة يركز هذا العام على عامل القرب من المناطق السكنية والشركات لتسهيل المشاركة فيه، وقال: شهد سباق الجري العام الماضي 70 ألف شخص، ونحرص أن نعيد التجربة هذا العام، وسنضمن مشاركة كبيرة من خلال توزيع إقامة السباق بين مناطق عديدة في دبي مراعاة للظروف الصحية.

وأكد الخاجة أن تحدي الدراجات الهوائية الذي يقام يوم الجمعة المقبل على شارع الشيخ زايد سيكون حدثاً استثنائياً، وسيشهد مشاركة كبيرة من مختلف الأعمار وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة.

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