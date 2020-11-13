بويول لـ«البيان»: ميسي يضيف الجمال لكرة القدم

المصدر: تقرير: عدنان الغربي - تصوير - أحمد عبيد

أكد كارليس بويول، نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة سابقاً، في تصريح لـ«البيان» أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم وما زال يضيف الجمال لكرة القدم، فيما قلل من عثرات النادي الكتالوني في الدوري الإسباني بعد خسارته من ريال مدريد وخيتافي وتعادله مع إشبيلية وألافيس، وقال: «برشلونة يبني للمستقبل، وهو الفريق الأفضل في العالم من كل الجوانب، برشلونة دائماً منافس على كل الألقاب والمسابقات التي يشارك فيها، والفريق الآن في مرحلة بناء، وهذا شائع في كرة القدم، كي تنافس دائماً لابد أن تبني للمستقبل، وتجهز كل خطوطك، وهذا ما يفعله برشلونة».

كما عبر النجم الإسباني عن سعادته بزيارة دبي التي تعودت إبهار العالم بمبادرات فريدة والمشاركة في فعاليات تحدي 30*30، مشيراً إلى أن هذه المبادرة فكرة ذكية لجعل الرياضة أسلوب حياة، وقال: «أنا سعيد بالمشاركة في تحدي دبي للياقة، الذي يهدف لتعزيز صحة المجتمع، وعلينا جميعاً دعم مثل هذه المبادرات».

يعد بويول واحداً من أفضل المدافعين في تاريخ النادي الكتالوني وإسبانيا واعتزل لعب كرة القدم نهائيا نهاية موسم 2013-2014 بعد 14 عاماً أمضاها بقميص برشلونة، لعب خلالها 593 مباراة وسجل 18 هدفاً، وهو السفير الحالي لرابطة الدوري الإسباني «لا ليغا».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز