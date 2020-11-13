اتحاد الكرة المصري يخاطب الأمن لحضور 10 آلاف مشجع النهائي الأفريقي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" لا يمانع حضور الجماهير في حالة التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال العطار في تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1، إنه تمت مخاطبة الأمن أيضا لإقامة المباراة النهائية على ستاد القاهرة وهناك فرصة كبيرة لنقل المباراة لاستاد القاهرة بعدما كانت هناك موافقات أمنية للعب على ستاد برج العرب.

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