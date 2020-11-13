افتتاح دوري شباب «الصالات» اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

تشهد صالة نادي المدام في الرابعة من عصر اليوم افتتاح النسخة الثالثة من بطولة دوري الشباب لكرة قدم الصالات بأربع مواجهات في ضربة البداية تجمع بين خورفكان والبطائح في الرابعة عصراً وتليها المباراة الثانية بين الظفرة والمدام ثم مباراة مليحة والنصر وتختتم مباريات الأسبوع الأول التي تلعب بنظام التجمع كل أسبوع بلقاء اتحاد كلباء والحمرية.

وحول افتتاح دوري الشباب اليوم بنظام التجمع في صالة واحدة صرح شهاب أحمد العوضي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة الصالات أن اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بالافتتاح خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الرياضي.

وقال شددنا على وصول أي فريق من الفرق الثمانية بالعمل على الوصول إلى صالة المباريات في الوقت المحدد لأننا لن نسمح لأي من غير المصرح لهم بحضور المباريات بالتواجد في الملعب، وذلك من باب تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وفقاً للبروتوكول الرياضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتواصل مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات في الخامسة من مساء اليوم بمواجهتي اتحاد كلباء وضيفه النصر ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم معهما شباب الأهلي الفائز على اتحاد كلباء 4-1 في الجولة الأولى ودبا الحصن وضيفه الحمرية ضمن مباريات المجموعة الثانية وكان الحصن قد خسر مباراته الأولى أمام مليحة 4-1 وأسفرت نتائج مباريات أول من أمس عن فوز خورفكان على البطائح 3-1 والشارقة على الظفرة 3-2 ضمن مباريات المجموعة الثالثة ويلتقي غداً خورفكان والظفرة والشارقة والبطائح.

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