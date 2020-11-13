تحدي «أندر آرمور» 20 الجاري

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ينطلق تحدي «أندر آرمور» ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 20 الجاري في قرية كايت بيتش للياقة بالتعاون مع شركة «إنر فايت» المتخصصة في مجال اللياقة ، ليقدم مجموعة من تحديات التدريب المصممة خصيصاً بهدف اختبار القوة البدنية والذهنية،ويفتح تحدي «أندر آرمور» باب المشاركة أمام الجميع، لاختبار المنافسين الأقوى والأكثر تصميماً.

وتبلغ رسوم التسجيل المبكر 99 درهم ، عبر موقع «Platinum List»، ويمكن للمشاركين زيارة متاجر أندر آرمور في مول الإمارات ودبي مول بين 13 و18 الجاري للحصول على حقيبة للأدوات وقميص رياضي.

وسيتم تتويج الفائزين بالتحدي بلقب رياضي أندر آرمور لعام 2020، كما سيحصلون على جوائز قيمة تشمل رعاية لمدة 12 شهراً مع أندر آرمور، وقسيمة شهرية بمبلغ 1500 درهم للفائز بالمركز الأول، وإقامة لفردين خلال عطلة نهاية أسبوع في فنادق ومنتجعات جميرا، ورعاية لمدة 6 أشهر من خلال قسائم شهرية بقيمة 1500 درهم للثاني، ورعاية لمدة 3 أشهر من خلال قسيمة شهرية بقيمة 1500 درهم للثالث.

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