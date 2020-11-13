«أراضي دبي» تطلق «الأسبوع الرياضي الأول»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «الأسبوع الرياضي الأول» ويقام من 19-15 الجاري برعاية «فيرست جروب».

ضمن مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لجعل دبي مدينة رياضية وبناء مجتمع صحي وسعيد،ويتضمن برنامج الأسبوع العديد من الفعاليات التي تشمل كرة القدم والبولينغ وتنس الطاولة.

وتعكس المبادرة حرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، والإسهام في نشر الثقافة الرياضية، وزيادة الوعي حول أهمية تبني الأنماط الحياتية الصحية.

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