تحدي دبي للياقة فعاليات حماسية وأنشطة متنوعة في الأسبوع الثالث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ اليوم الأسبوع الثالث من فعاليات تحدي دبي للياقة، (30x30) المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ويتضمن فعاليات حماسية وأنشطة متنوعة تتنوع بين الجري وركوب الدراجات الهوائية ورياضات أخرى.

ويقام تحدي السباحة عند سد حتا، ضمن أنشطة «غرِت آند تونِك ترايثلون»، بجانب قيادة الدراجات الهوائية في الطرق المتعرّجة في «جنرايتور هيل»، وتحدي الجري عبر التلال والمنحدرات، وتشمل فعالية «سكتشرز برفورمانس ران 1»، 6 سباقات للأفراد من كافة الأعمار والقدرات، وتشمل سباق 2.5 كلم للأمهات والآباء والأطفال، وسباقي 5 و10 كلم لمحترفي الرياضة، كما تتضمن قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة 15 منطقة لممارسة الرياضة.

وتقام فعالية «أوبن ووتر سويم» في لا مير، وهي مخصصة لهواة السباحة بمختلف أعمارهم وللعائلات، وتشمل مسافات 200، و400، و800، و1600 متر، بجانب سباق التتابع للفرق، كما تقام في اليوم نفسه النسخة الثانية من فعالية «ريتورن تو رايسنغ»، بمضمار القدرة للدراجات الهوائية، ويتم التنافس لاختيار أسرع فريق على مستوى الذكور والإناث، والمختلط.

ويترقب الجميع يوم 20 الجاري للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد، ويتضمن سباقي 4 و4 كلم،ويقام برعاية موانئ دبي العالمية، وتحدي دبي للجري المقرر 27 الجاري ويشمل سباقات 2 و5 و10 كلم، ويقام برعاية ماي دبي.

حصص «يوغا»

وتقام في حديقة أبراج بحيرات جميرا، تمارين وحصص وأنشطة لياقة، وتشمل حصص اليوغا الصباحية أو الرقص أو تمارين كامل الجسم، أو الأنشطة المخصصة للأطفال ، ويضم مركز نادي زعبيل للسيدات للياقة، مرافق مخصصة للسيدات، حيث يمكنهنّ ممارسة الرياضة مع مدربات لياقة معتمدات دولياً.

والمشاركة في حصص جماعية، بما في ذلك برامج اليوغا والبيلاتس وركوب الدراجات والبرامج المائية، ويتضمن مركز دبي أوتليت مول للياقة، أكثر من 10 حصص مختلفة، بدءاً من تمارين القتال، واليوغا، والبيلاتس، والزومبا، وصولاً إلى تحدي التريثلون، ويمكن للأطفال المشاركة من خلال جلسات ملاكمة وزومبا. ويستطيع الصغار المشاركة في فعاليات اللياقة مع شخصية مدهش، وتحدي تيك توك. ابتداءً من 16 الجاري، ويتاح لهم فرصة الفوز بجائزة من سكتشرز، تقدر قيمتها بـ 1500 درهم.

مخيم اللياقة

وينظم سيتي سنتر ديرة، جلسة مدتها 45 دقيقة، وتشمل تدريبات مكثفة وتمارين مسلّية، مثل الزومبا والرقصات البوليوودية وفنون القتال، ويستضيف مركز «دوريس دوان يونغ للتوحد»، مخيّم اللياقة الخاص بالشباب من أصحاب الهمم، الذين يبلغون 13 سنة وما فوق، مع مرافقيهم، كل يوم سبت، وحتى 28 الجاري.

عالم دبي للرياضة

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي حالياً، الدورة العاشرة من «عالم دبي للرياضة» لممارسة كرة القدم وكرة السلة والكريكيت وتنس الريشة، ويوفر دبي فستيفال بلازا حصص يوغا ، وينظم نخيل مول حصص «زومبا» و«بوت كامب» لمدة 30 دقيقة مع «فيتنس فيرست».

أنشطة الأطفال

ويحتضن سيتي سنتر مردف، أنشطة للأطفال بين 6 و12 سنة، للمشاركة في حصص تدريبية في مخيم «مردف كامب»، تحت إشراف مدرّبين معتمدين،وينظم سيتي ووك، حصص اليوغا المجانية في نهاية كل أسبوع، بإشراف مدرّبة اليوغا دينا قصير، وتم تصميم خارطة افتراضية في دليل «دبي مدينة اللياقة برعاية اتصالات» تتضمن 30 موقعاً لممارسة الرياضة.

تعاون

وينظم «تحدي دبي للياقة»، بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية كل من موانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماي دبي، وبالتعاون مع غرفة دبي، ودبي فستيفال سيتي مول، وبلدية دبي، وطيران الإمارات، و«فيتبيت»، واتصالات، وشمال - كايت بيتش،.

بالإضافة إلى الشركاء الرسميين شبكة الإذاعة العربية، ومستشفيات وعيادات أستر، وبركات، وضمان، وآي إم جي عالم من المغامرات، وشيلد الشرق الأوسط، وطلبات، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي، كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

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