30 كشافاً في مهرجان رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

نظمت مفوضية كشافة رأس الخيمة وبتوجيهات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني الرئيس الفخري لمفوضية كشافة رأس الخيمة، مهرجاناً رياضياً بالتعاون مع نادي بوست الرياضي، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة .

وشارك فيه 30 كشافاً، وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية، حضر الفعالية محمد حسن الشمسي نائب رئيس مجلس إدارة المفوضية ومحمد القوع وابتسام سالم أعضاء مجلس إدارة المفوضية.

بدأ المهرجان بمحاضرة قصيرة من المنشط الكشفي وائل عبدالرحمن عن أهمية ممارسة الرياضة في ظل «كورونا» وتم ممارسة تدريبات عدة بجانب ألعاب شد الحبل وأسرع كشاف والعصا الكشفية بالإضافة إلى تعلم وممارسة أساسيات الملاكمة، وأوضح محمد الشمسي أن المبادرة استهدفت الرياضيين من الكشافة، ضمن مبادرة تحدي دبي للياقة، وبما ينسجم مع أهداف الكشافة.

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