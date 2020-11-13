«البارالمبية الوطنية» تزور نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

استقبل نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم برئاسة سمية عبدالله بن حارب السويدي، عضو المجلس الأعلى الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية، أعضاء اللجنة البارالمبية الإماراتية خلال الزيارة التي أقيمت بمقر النادي الجديد .

والتي ترأسها ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية وبحضور أحمد سالم المظلوم رئيس اللجنة القانونية والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد الأمين المالي وجمعه علي النعيمي رئيس اللجنة الطبية وطارق الصويعي المستشار الفني للجنة .

وجاءت الزيارة لمناقشة متطلبات المرحلة المقبلة، ودراسة أهم التحديات التي تواجه نادي رأس الخيمة في حلته الجديدة، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة رياضة أصحاب الهمم ودمج هذه الفئة في المجتمع واكتشاف المواهب الجديدة، وكسر حالة العزلة والحاجز النفسي لهم.

كما تم عرض مجموعة من الخدمات المترابطة المقدمة في أقسام النادي التي تهدف إلى تهيئة وتأهيل تلك الفئات للاندماج في المجتمع، وتم عرض أقسام الإدارات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي سيشرف عليها النادي.

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