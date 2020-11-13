اللجنة الأولمبية تجتمع بالاتحادات استعداداً للعام 2021

المصدر: دبي – البيان الرياضي

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية اجتماعات تنسيقية مع مختلف الاتحادات الرياضية بصورة تخصصية، إذ تم تقسيم الاجتماعات إلى 3 فئات حسب نوع اللعبة سواءً كانت فردية أو جماعية أو قتالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء أمس الأول باستخدام وسائل الاتصال المرئي مع الاتحادات الرياضية للإطلاع على المستجدات المختلفة والمشاركات القادمة لعام 2021، والوقوف على كافة النواحي الإدارية واللوجستية وتفاصيل تسجيل الوفود والرياضيين في ظل التغييرات التي طرأت على الرياضة والأحداث والمناسبات على الأصعدة كافة بعد انتشار كوفيد – 19.

وتناولت الاجتماعات استعراض خطط عمل وتقارير الاتحادات المعدَة لخوض غمار المنافسات على كل المستويات، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من خلال أفضل النتائج والأرقام ومن ثم رفع علم الدولة على منصات التتويج.

وأكد أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية أن الهدف من تلك الاجتماعات هو الاستعداد مبكراً للمحافل الرياضية القادمة، لاسيما وأن العام المقبل سيكون حافلاً بالاستحقاقات.

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