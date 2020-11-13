سلطان بن خليفة بن شخبوط: ألعاب التسامح رسالة تعايش

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات» تحمل في طياتها كافة رسائل التسامح والتعايش بين كافة المجتمعات حول العالم.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة انطلاق بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات» والتي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وأشاد الشيخ سلطان بالدعم اللامحدود من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والذي كان له الأثر الكبير في دعم الرياضة الإلكترونية محلياً وعالمياً، وتعد واحدة من النتائج الإيجابية لمذكرة التفاهم بين الوزارة و«دولي الرياضات الإلكترونية».

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