بحار في «أبوظبي للبوانيش الشراعية» اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يقام اليوم بالعاصمة أبوظبي سباق أبوظبي للبوانيش الشراعية الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن الجولة الثانية لفئة البوانيش في موسم السباقات البحرية التراثية 2020-2021.

وتقدم موعد السباق لمدة 24 ساعة بعدما كان مقرراً إقامته غداً السبت وذلك حتى يتلاءم مع الأحوال الجوية، ويشارك في السباق 400 بحار من مختلف إمارات الدولة على متن 40 بانوشاً، حيث تبلغ المسافة الإجمالية للسباق 8 أميال بحرية.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 450 ألف درهم جوائز للفائزين في السباق، فيما تسلم النادي نتائج فحوصات كورونا التي خضع لها جميع المشاركين، حيث يطبق النادي الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة المشاركين.

وأكد ماجد المهيري المدير التنفيذي للنادي أن جميع المشاركين أكدوا على التزامهم التام بكافة الإجراءات، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تنظيم سباقين الأول لنفس الفئة والثاني لفئة 43 قدما وشهدا تعاوناً كبيراً من كل البحارة والملاك وكافة العاملين.

ووجه المهيري الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم والمستمر لكافة الأنشطة والسباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن التعاون مع المجلس دائماً ما يثمر عن نجاحات كبيرة وعديدة.

وأعرب عن ثقته التامة في خروج سباق اليوم بصورة جيدة مثلما حدث في الفترة الماضية، مؤكداً أن النادي وضع معايير خاصة للتباعد خلال السباق نفسه حيث يتحتم أن تكون المسافة بين كل بانوش والآخر لا تقل عن عشرين متراً بأي حال من الأحوال.

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