شرطة أبوظبي تتصدر بطولة الداخلية للسباحة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حصدت شرطة أبوظبي المركز الأول في بطولة السباحة والإنقاذ رقم (9) ضمن درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي أقيمت في مسبح حمدان بن محمد في مدينة دبي بمشاركة إحدى عشرة قيادة شرطية على مستوى الدولة.

وهنأ اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية فريق شرطة أبوظبي للسباحة على تحقيق هذا المركز المتميز بحصوله على 125 نقطة في المجموع العام للبطولة عن جدارة من أصل عشرة سباقات متنوعة في السباحة والإنقاذ وحصول لاعبين من شرطة أبوظبي على 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و5 برونزية.

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