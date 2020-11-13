انطلاق الأسبوع «11» لتمهيدي الوثبة للهجن

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

انطلقت، أمس، منافسات الأسبوع «11» من السباقات التمهيدية للهجن بالوثبة بأبوظبي، حيث أقيمت منافسات سباق سن الحقايق لمسافة 3 كلم بالميدان الجنوبي بالوثبة على مدار 25 شوطاً.

وتوجت «معاني» لعيسى سالم الخييلي بناموس أول الأشواط، و«أدهم» لعتيق حسن القبيسي لقب الشوط الثاني، و«نوادر» لمحمد خويتم العامري الثالث، و«دارين» لمنصور بن دري المنصوري الشوط الرابع، و«جراح» لجابر نصرة العامري الخامس. وتقام اليوم المنافسات في سن اللقايا على أن تقام الأسبوع المقبل تحديات سن الثنايا والإيذاع.

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