نجم السلة الأمريكي غوران دراغيتش يزور شباب الأهلي

المصدر: البيان الرياضي

زار السلوفيني غوران دراغيتش، نجم فريق ميامي هيت الأمريكي، أحد فرق دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، نادي شباب الأهلي، وحرص على لقاء مسؤولي ولاعبي النادي.

كما قام بجولة تفقدية في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، وأشاد بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها النادي من مرفقات وبنية تحتية، وشارك اللاعبين في بعض التدريبات وتبادل الحديث معهم.

وقدم نادي شباب الأهلي بعض الهدايا التذكارية للاعب وقميص الفريق الأول، حيث يزور دراغيتش دبي حالياً في إجازة قصيرة، بدعوة من نادي شباب الأهلي.

ويعتبر دراغيتش، من الرياضيين المتميزين في بلاده، وحصل على جائزة أفضل رياضي سلوفيني عام 2017، إلى جانب تحقيقه العديد من الألقاب الشخصية كأفضل لاعب في أوروبا سنة 2017.

أما على صعيد الإنجازات مع الفرق التي لعب لصالحها، فحقق لقب الدوري السلوفيني أكثر من مرة مع فريقه السابق، ولعب في الدوري الامريكي لعدة فرق، وأهمها فريقه الحالي ميامي هيت، وقبله دافع عن ألوان فرق فينيكس صنز وهيوستن روكتس.

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