"أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ" تنظم تحدي المشي في 30 دقيقة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم – تصوير - ويلسون

ضمن فعاليات النسخة الرابعة من برنامج تحدي دبي للياقة 2020، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عام 2017، نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي صباح اليوم تحدي المشي حول قناة دبي المائية "أمشي لصحتي" ولمدة 30 دقيقة بمشاركة اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وجميع قيادات الإدارة وعدد من الأفراد و منتسبيها مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، وبمشاركة مميزة من شركة مسافي للمياه .



30 دقيقة

وهدفت المبادرة في مشاركة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بتحدي خاص بطواف كامل مساحة قناة دبي المائية في مدة لا تتعدى 30 دقيقة وهو ما تم بنجاح خلال التوقيت المحدد مشياً وبسرعات ثابتة، حيث انطلقت الفعالية في تمام السادسة والنصف من صباح اليوم واختتمت عند السابعة تماماً.

تحدي صحي

وتوجه اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإطلاقه عام 2017، برنامج تحدي دبي للياقة الذي يقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 28 نوفمبر الحالي وهو ليس تحدي لياقة بدنية فحسب بل بات تحدياً عالمياً تقوده دبي لأجل صحة وعافية لمجتمع الإمارات وكافة المشاركين فيه من خارج الدولة.

جسر التسامح

وقد نجح التحدي في تجسيد الرؤية الطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل الرياضة والنشاط البدني فقرة أساسية يومية في حياتنا تساهم في صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع، كما تساهم في تعزيز علاقات التعايش والصداقة بين مختلف مكونات المجتمع، لذا كانت انطلاقة التحدي اليوم من جسر التسامح في قناة دبي المائية لتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في أن دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للعيش في تسامح كامل.

إدارة شاملة

وحول مشاركة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، في النسخة الرابعة من برنامج تحدي دبي للياقة 2020 يقول اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة، أن الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، تعد من الإدارات التي تعتبر الرياضة القاسم المشترك لدى جميع عناصرها لذا يشاركون في معظم التحديات المدرجة في نسخة هذا العام.

وما ميز تحدي المشي اليوم انه شهد مشاركة جماعية لجميع القيادات والأفراد حتى بقية العناصر المشاركة في فعاليات أخرى في البرنامج.

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