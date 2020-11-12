12 بطولة لـ«المبارزة» في الموسم الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة، عن إقامة 12 مسابقة ضمن أجندة الموسم الرياضي الجديد، تشمل مختلف الفئات والأعمار، وستقام وفق أعلى معايير الصحة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بما يضمن سلامة جميع اللاعبين والعاملين في المنظومة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم يتحدد الموقف النهائي تجاه تنظيم البطولات العالمية التي تستضيفها الدولة بسبب عدم وضوح الرؤية من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة .

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمبارزة، أنهم قاموا بإجراء العديد من الدراسات لوضع خطة عمل مشتركة وبحث خطط من اتحادات شقيقة وصديقة للحفاظ على الصحة العامة ولتنفيذ إجراء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في البطولات.

إجراءات

وأضافت لـ «البيان الرياضي»، إن من أبرز الإجراءات عدم دخول أي فرد في صالة المبارزة إلا بعد التأكد من سلامتهم، وتم توزيع البروتوكول على كل الأندية والمراكز الخاصة بالمبارزة .

طلب

وعن المشاركات والفعاليات الدولية والبطولات، قالت المطروشي إنه حتى الآن لم يؤكد الاتحاد الدولي للمبارزة إقامة أية مسابقة أو بطولة سواء في 2020 أو 2021 في الدولة، مع العلم أن الإمارات كانت قد طلبت استضافة بطولة 2021 للأيبييه للسيدات في أبوظبي، إلا أن الظروف العالمية الصحية لا تسمح بذلك حالياً، وعليه فنحن في تواصل دائم بين جميع الجهات المعنية لاستضافة إحدى البطولات العالمية خلال 2021 إذا سمح الأمر.

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