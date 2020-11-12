«الإمارات للدراجات» يطلق «تحدي الأبطال»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق فريق الإمارات للدراجات الهوائية - المصنف ضمن أفضل الفرق على المستوى العالمي وبطل العالم في جولة «تور دو فرانس» - مبادرة «تحدي الأبطال» التي تهدف إلى تشجيع سكان الإمارات من جميع الأعمار على ركوب الدراجات وتسجيل نشاطهم الرياضي على مدى أسبوعين، وذلك في إطار التزام الفريق بإلهام الجيل المقبل من الدراجين الإماراتيين.

ويشمل التحدي تشجيع سكان الدولة على قيادة الدراجات مسافة 36.2كم، أي ما يعادل مسار المرحلة العشرين من جولة فرنسا ، وذلك تكريماً لتادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات الذي أصبح أصغر بطل في العالم يحقق المركز الأول في جولة فرنسا.

وينطلق التحدي يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، ويمثل منافسة شاملة ومجانية.

من جانبه، قال يوسف ميرزا، أول دراج إماراتي أولمبي: «يسعدني أن أكون جزءاً من التزام الفريق بإلهام الأطفال واليافعين في وطني الإمارات، لقد أحببت هذه الرياضة لأنها تمثل نشاطاً يمكنني الاستمتاع به مع أصدقائي وعائلتي».

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