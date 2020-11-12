ماكينتاير يحجز مقعده في «غولف موانئ دبي»

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

حجز اللاعب الاسكتلندي روبرت ماكينتاير بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتعد في ختام موسم الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعد فوز اللاعب بلقب بطولة أفروديت هيلز قبرص شوداون.

وصعد الياباني كاوامورا الذي حل ثانياً من المركز 68 إلى المركز 35 في ترتيب «السباق إلى دبي» ليضمن بشكل كبير مقعده في البطولة للمرة الأولى.ويفصلنا عن بطولة موانئ دبي العالمية والتي تبلغ جوائزها المالية 8 ملايين دولار أمريكي نحو أربعة أسابيع فقط، حيث من المقرر أن يشارك ألمع نجوم الغولف في ملعب الأرض «ذا أيرث» في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 10 ديسمبر إلى 13 ديسمبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز