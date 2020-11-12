«الروح الإيجابية» تنظم فعالية «دبي صديقة للدراجات» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، اليوم ، في مضمار ميدان ند الشبا، فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية».

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الفعالية، تعتبر ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية»، التي يأتي تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».

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