حتا تستضيف سباق «جارمن كويست» 18 ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف منطقة حتا يوم الجمعة 18 ديسمبر المقبل سباق «جارمن كويست حتا 2020» الذي تنظمه شركة أرابيان إيبيك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبدعم شرطة دبي، وبرعاية مغامرات حتا، وحتا كاياك، وشركة جارمن العالمية، ويتم فيه التنافس في ثلاث رياضات هي الدراجات الهوائية الجبلية والكاياك والجري.

وأعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق، وسيكون التسجيل متاحاً لجميع أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات والمستويات البدنية من عمر 14 إلى 60 سنة، ويستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 16 ديسمبر.

وستكون المشاركة مقتصرة على فئة الفردي فقط ضمن سباقين الأول مخصص للهواة والذي يتم التنافس فيه لمسافة 13 كيلومتراً دراجات هوائية، والجري لمسافة 5.5 كيلومترات، والتجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، والسباق الثاني للمحترفين ويتم فيه التنافس بالدراجات الهوائية لـ 27 كيلومتراً، والجري 10 كيلومترات، والكاياك لـ 1 كيلومتر.

وينطلق السباق في الساعة السابعة صباحاً، من حتا وادي هب، وسيتم احتساب الوقت خلال المنافسة من خلال شريحة التوقيت التي ستعلق في قدم المتسابقين.

6 مراحل

وينقسم كل سباق إلى 6 مراحل، ففي فئة الهواة يبدأ السباق في المرحلة الأولى بالدراجات الهوائية لمسافة 6 كيلومترات ثم الانتقال للمرحلة الثانية بالجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة يتم التجديف لمسافة 1 كيلومتر ثم ينتقل المتسابق للمرحلة الرابعة بالجري مرة أخرى لمسافة 2.5 كيلومتر، ثم في المرحلة الخامسة يعود للدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة يجري لمسافة 500 متر.

وفي فئة المحترفين تضم المرحلة الأولى سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً، وفي المرحلة الثانية الجري لمسافة 2.5 كيلومتر، وفي المرحلة الثالثة، التجديف بالكاياك لمسافة 1 كيلومتر، وفي المرحلة الرابعة، الجري 2.5 كيلومتر، وفي الخامسة الدراجات الهوائية لمسافة 7 كيلومترات، وفي المرحلة السادسة الجري لمسافة 5 كيلومترات.

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