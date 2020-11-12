هجن حمدان بن راشد تتألق بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أقيمت على ميدان المرموم، مساء أمس، تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وتنافست الهجن الأصيلة على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وهيمن شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الصدارة في الشوط الرئيسي للإيذاع البكار المحليات، وتمكن المضمر عبيد شينان المرّي من قيادة «ثمينه» للمركز الأول بزمن وقدره 9:13:23 دقائق. وتميّزت هجن العاصفة في الشوط الثاني، وقدم غياث الهلالي «الشاهينية» على صدارة اليذاع البكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 9:11:1 دقائق.

وحصل «شاهين» المملوك لهجن العاصفة وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي على الصدارة في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات بعد أن حصل على زمن وقدره 9:08:6 دقائق. وكسب «مكلّف» بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة المضمر عبيد شينان المرّي صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، وذلك بوصوله لخط النهاية بتوقيت 9:21:4 دقائق.

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