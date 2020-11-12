فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات يعسكر في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل فريق «ذا نيكست رايد» الإسرائيلي للدراجات الهوائية زيارته لدبي، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، التي تتضمن إقامة تدريبات في مضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي، كما تتضمن الزيارة جولات في مناطق دبي السياحية. ويضم الوفد الإسرائيلي أكثر من 200 عضو، من بينهم 120 درّاجاً إسرائيلياً وأمريكياً من الهواة، ومن فئة أصحاب الهمم.

وتم اختيار دبي لهذه الزيارة كونها تضم مضامير عديدة ومتنوعة بمواصفات عالمية لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك لما تضمه من مناطق جذب سياحي وحضاري فريدة، تجمع ما بين التراث والحداثة والبحر والجبل والصحراء والمنشآت السياحية المتطورة.

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