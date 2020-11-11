هجن العاصفة وحمدان بن راشد تتألقان بالمرموم في تحديات اليذاع

المصدر: وام

أقيمت على ميدان المرموم مساء اليوم تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك ضمن سباقات المرموم حيث تنافست الهجن الاصيلة على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وهيمن شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الصدارة في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات وتمكن المضمر عبيد شينان المرّي من قيادة "ثمينه" للمركز الاول بزمن وقدره 9:13:23 دقائق وتميزت هجن العاصفة في الشوط الثاني وقدم غياث الهلالي "الشاهينية"على صدارة اليذاع البكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 9:11:1 دقائق.

وحصل "شاهين" المملوك لهجن العاصفة وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي على الصدارة في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات بعد أن حصل على زمن وقدره 9:08:6 دقائق وكسب "مكلّف" بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة المضمر عبيد شينان المرّي صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات وذلك بوصوله لخط النهاية بتوقيت 9:21:4 دقائق.

وكانت تحديات هجن أبناء القبائل في سن اليذاع أقيمت في الفترة الصباحية وذلك من خلال عشرين شوطا لمسافة ستة كيلومترات وفازت "الشاهينية" بشعار عبدالله حمود غافل الجحّافي بالصدارة في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 9:18:0 دقائق وحلت "مبلشه" المملوكة لماجد محمد حمد البريص المري على المركز الاول في ثاني الأشواط المخصص لليذاع البكار المهجنات وذلك بتوقيت بلغ 9:09:7 دقائق.

وكسب "شاهين" لعبيد محمد بن بدر العليلي صراع اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث وذلك بعد إنهاء السباق بزمن وقدره 9:14:7 دقائق وحقق "مروّض" الناموس لمالكه لسعيد احمد محمد دري الفلاحي بحصوله على صدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات مسجلاً زمنا بلغ 9:10:7 دقائق.

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