الإمارات تتسلم وثيقة الانضمام إلى «دولي الذراعين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تسلم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وثيقة الانضمام للاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين خلال الاجتماع، الذي ضمه، أول من أمس، مع ممثل الاتحاد الدولي للعبة بمقر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي البرازيلي الجنسية اللبناني الأصل كريم العنداري، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر وفيصل الزعابي، والسكرتير الفني عبد المجيد قاسم يزبك، والوفد المرافق للضيف.

ورحب عبدالله الشرقي بالضيوف، مؤكداً سعي الاتحاد إلى تنظيم رياضة مصارعة الذراعين، وبما يسهم بدعم ممارستها في الدولة، إضافة إلى باقي الرياضات، التي تدار من قبل الاتحاد وهي بناء الأجسام والقوة البدنية وأقوى رجل واللياقة البدنية.

من جانبه أكد كريم العنداري أن التطور والاحترافية، التي تتمتع به الرياضة الإماراتية شجعت اتحاده على توسيع قاعدة التعاون المشترك مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتي لتطوير رياضة مصارعة الذراعين، مبيناً أنه بحث تنظيم دوري مصارعة الذراعين على مستوى الإمارات ليكون أول دوري منظم لهذه الرياضة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مطلع العام المقبل، مقدماً شكره لمجلس إدارة اتحاد الإمارات.

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