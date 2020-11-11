«سلة النصر» تكسب بطل الدوري

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريق النصر لكرة السلة فوزاً صعباً على ضيفه حامل اللقب الشارقة، بفارق 3 نقاط وبنتيجة «85 - 82»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي النصر لحساب المجموعة الأولى ضمن الجولة الثانية، في الدور التمهيدي لدوري الإمارات لكرة السلة، فيما فاز البطائح على مضيفه الوصل «84 - 76».

وبذلك فرض البطائح نفسه شريكاً مع الشارقة في صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما تقدم النصر الذي خضع للراحة في الجولة الأولى، إلى المركز الثالث برصيد نقطتين متساوياً مع الوصل وشباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة.

وجاء فوز النصر المثير في مباراة انتهى شوطها الأول بالتعادل «36 - 36»، وتقدم الشارقة في الربع الثالث «22 - 21»، ولكن نجح النصر في الفوز بالنتيجة النهائية بعد أن كسب الربع الأخير «28 - 24».

وعرف البطائح كيفية فوزه على الوصل، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى «20 - 18 و26 - 20 و22 - 18»، فيما اكتفى الوصل بنيل أفضلية الفترة الرابعة «20 - 16».

ويقضي نظام البطولة، بقيام الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعتين، مراعاة للتوزيع الجغرافي، في إطار الجهود المبذولة من اتحاد اللعبة لتذليل العقبات أمام الأندية، حيث تم تقسيم الفرق الـ 10 المشاركة في التمهيدي، إلى مجموعتين ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل، فيما ضمت الثانية الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين، وتبدأ مباريات المجموعة الثانية السبت المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض صاحبا المركزين الرابع والخامس، دوراً إضافياً يتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية، حيث يتواجه الرابع مع الخامس من كل مجموعة.

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