«الروح الإيجابية» تنظم فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، الخميس، في مضمار ميدان ند الشبا، فعاليات «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية»، وتتضمن الفعالية ورشة تثقيفية بشأن الاستخدام الآمن والسلامة العامة أثناء قيادة الدراجات الهوائية.

وأكدت فاطمة بوحجير رئيس قسم المبادرات المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن فعالية «دبي صديقة للدراجات الهوائية»، تعتبر من ضمن فعاليات المبادرة الرياضية «الروح الإيجابية»، التي يأتي تنظيمها في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».

وأوضحت أن الفعالية تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة لاستغلال أوقات الفراغ، بما يعود بالنفع على كل أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والثقافية، الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة، بالقيم والأخلاق الحميدة، وتقاليد مجتمعنا الأصيلة، التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز