مسابقات الأسبوع الثاني من مهرجان الظفرة 14 تشهد مزاينات إبل المجاهيم للمفاريد والحقايق

المصدر: وام

يشهد مهرجان الظفرة بدورته 14 فى أسبوعه الثاني على التوالي منافسات مزاينة الإبل المفاريد والحقايق – مجاهيم ضمن 7 أشواط خصص لها 70 جائزة قيمة، ويستمر المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

وتبدأ يوم غد الخميس، الإبل المشاركة بمزاينة الإبل في أشواط المفاريد - مجاهيم بالدخول إلى شبوك المبيت، وذلك استعدادا للإعلان عن نتائج أشواطها الأربعة للشرايا والتلاد وهي /شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل - شوط 1، شوط تلاد لأبناء القبائل - شوط 2/، والتي خصص لها 40 جائزة، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول به في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الحقايق مجاهيم ضمن أشواط الشرايا، مساء الجمعة، بالدخول إلى شبوك المبيت، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت، حيث تشمل 3 أشواط هي /شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل/، وقد خصص لها 30 جائزة قيمة.

وتعد مزاينة الإبل، المسابقة الرئيسية في مهرجان الظفرة، الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل ومحبي المزاينات التراثية، لما تشهده من أعداد كبيرة من المشاركات على مستوى الدولة واهتمام واسع من الباحثين والمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى ما تقدمه المزاينة من لوحات تراثية تعكس العادات والتقاليد والمنتجات المرتبطة بالإبل.

وتشهد مزاينة الإبل في هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان الظفرة 14، نحو 56 شوطا خصص لها 476 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم ، ضمن 6 فئات عمرية /المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول/، حيث خصص 30 شوطا لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 248 جائزة، و26 شوطا لفئة المجاهيم بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة.

الجدير بالذكر أنالدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً، ولن تشمل هذه الدورة السوق الشعبي وفعالياته وذلك حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

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