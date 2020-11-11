حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة بالمرموم

المصدر: دبي ـ وام

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء أمس تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم التي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وواصل شعار هجن العاصفة تميزه من خلال فوزه بالأشواط الرئيسية الأربعة، حيث قاد غياث الهلالي «الشاهينية» لحسم قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات مسجلة 7:35:2 دقائق، فيما أنهت (الشاهينية) الأخرى لهجن العاصفة مسافة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات في زمن 7:33:5 دقائق.

وكان الشوطان الرئيسيان للجعدان من نصيب شعار العاصفة واعتلى (شاهين) قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:31:4 دقائق، فيما كان (شاهين) لهجن العاصفة بطل الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المهجنات بتوقيت قدره 7:46:6 دقائق.

إلى ذلك أقيمت بميدان المرموم في الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل وذلك من خلال 25 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات وتمكنت (مشرفة) المملوكة لعبد الله خالد حميد حارب المهيري من وضع بصمتها على الشوط الأول للبكار المحليات بتوقيت 7:38:4 دقائق.

أما سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي فقد قدم (الظبي) على القمة في الشوط الثاني للبكار المهجنات بزمن بلغ 7:31:5 دقائق وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لـ(الغزال) بشعار أحمد خلفان بخيت المزروعي والذي حقق توقيتا 7:39:6 دقائق وكسب (إرسال) لقطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:34:6 دقائق.

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