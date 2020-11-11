«سكي دبي» يقدم أنشطة مجانية في «تحدي اللياقة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

بالتزامن مع «تحدي دبي للياقة» يستضيف «سكي دبي» سلسلة من الأنشطة المجانية الممتعة وسهلة الممارسة على الجميع، من خلال المشاركة وإتمام تحديات بدنية على مدار ثلاثين دقيقة، وبعد استضافته لفعالية «سنوغا» مؤخراً لإطلاق تحدي الثلاثين يوماً، ستبدأ التمارين عالية الشدة والتسلق على منحدرات «سكي دبي»، حيث تبلغ الحرارة «- 4» مئوية.

ويستضيف منتجع التزلج الداخلي بصورة منتظمة أنشطة مبتكرة ومسلية، وذلك تماشياً مع سعيه الدائم لجعل دولة الإمارات و«سكي دبي» وجهة عالمية للرياضة، ودعماً لجهود دولة الإمارات في التشجيع على أسلوب حياة أكثر نشاطاً. وتتناسب الدورات والأنشطة مع جميع مستويات اللياقة البدنية، سواءً المبتدئين أو الرياضيين المحترفين.

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