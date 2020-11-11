«الغولف في دبي» بطولة جديدة من «موانئ دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عن إضافة بطولة جديدة على روزنامة الموسم الحالي 2020، وهي بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، والتي ستقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف بالفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل بجوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي.

ويأتي الإعلان عن هذه البطولة لتعزيز مكانة وأهمية دبي في الجولة الأوروبية، خصوصاً أن ذلك يعني إقامة بطولتين في دبي خلال الفترة الختامية لموسم الجولة الأوروبية تحت عنوان «دبي سوينغ» في ديسمبر، حيث ستقام بطولة «الغولف في دبي» قبل أسبوع من البطولة الختامية الأضخم على روزنامة الموسم، وهي بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تقام بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء إطلاق هذه البطولة الجديدة اعتماداً على العلاقة طويلة الأمد التي تربط الجولة الأوروبية بدبي، والتي بدأت منذ أكثر من 30 عامًا، والعديد من شركائها الرسميين في دبي، بما فيهم موانئ دبي العالمية والسوق الحرة دبي وطيران الإمارات.

وستكمل عن بطولة «الغولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية الجدول الزمني المحدث للجولة الأوروبية لعام 2020 والذي يضم الآن 38 بطولة، بما في ذلك 15 فعالية إضافية لم تكن موجودة قبل توقف الموسم مؤقتًا بين مارس وبداية يوليو، كما يعني أن الجولة الأوروبية ستزور دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات في عام 2020، إلى جانب بطولات: أبوظبي إتش إس بي سي، أوميجا دبي ديزرت كلاسك وبطولة جولة موانئ دبي العالمية، وأخيراً بطولة «الغولف في دبي».

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