إنجاز جديد لراشد الظاهري

المصدر: (بورتيماو - البيان الرياضي)

حقق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري المرتبة الثانية في سباق «أبطال المستقبل» لسباق السيارات عن الفئة العمرية 12 – 14 سنة، الذي أقيم على حلبة مدينة بورتيماو البرتغالية، وحافظ الظاهري الأصغر سناً على المركز الثاني طيلة فترة السباق متفوقاً على 100 من المتسابقين القادمين من 25 دولة.

مسجلاً اسمه كأول سائق مبتدئ وأول إماراتي وأول عربي على الإطلاق يصعد على منصة التتويج في سباق أبطال المستقبل.

قال الظاهري: «مع العام الصعب الذي مررنا به، يسعدني أن أحافظ على وتيرتي القوية، وأود أن أشكر فريقي بأكمله على التزامهم، لا سيما في هذه الأوقات. ما زلنا نحقق معاً نتائج ممتازة في مواجهة جميع التحديات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز