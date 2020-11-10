اتحاد الإمارات للتنس ينضم للجنة الشاطئية الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن انضمامه للجنة الشاطئية التابعة للاتحاد الدولي للتنس ومقرها لندن تمهيداً لنشرها في الدولة وتطويرها للاستفادة من الواجهات البحرية المميزة التي تتمتع بها إمارات الدولة وللمشاركة في نشاطات لجنة الشاطئية الدولية ابتداءً من الموسم الحالي، وذلك تزامناً مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد بنشر رياضة التنس في الدولة بشكل واسع وتطويرها والتشجيع على ممارستها.

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس: يأتي هذا التوجه تعزيزاً للتعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس والتفاهمات المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات التي شارك فيها اتحاد الإمارات للتنس، ونتطلع لنشر تنس الشاطئية في جميع إمارات الدولة وتنظيم بطولات قوية، مؤكداً أن اللجنة الفنية بحثت تطوير رياضة التنس الشاطئية داخل الدولة، وتم اعتماد إقامة فعاليات مختلفة سيتم الكشف عنها في وقت قريب، فضلاً عن ورشة عمل للتعريف بها وحث اللاعبين على ممارستها، مؤكداً أن الهدف تشكيل منتخب وطني بتنس الشاطئية في المستقبل وبعد أن يتم ممارستها بشكل واسع، ومؤكداً أيضاً أنه تم تشكيل فريق عمل للمساعدة في إنجاح هذا التوجه، ومقدماً الشكر لجميع الجهات الساعية لإنجاح البرنامج.

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