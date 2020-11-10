"آسيوية الصالات" تنطلق في الكويت 23 مارس المقبل

المصدر: وام

اعتمدت لجنة كرة الصالات الآسيوية الموعد النهائي لبطولة آسيا للمنتخبات والتي تقرر أن تقام خلال الفترة من 23 مارس إلى 3 أبريل 2021 في الكويت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة كرة الصالات القارية الذي عقد عن بعد اليوم بتقنية الاتصال المرئي، وشارك فيه من الإمارات الحكم المونديالي خميس الشامسي عضو اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات عضو لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي.

وأكد الشامسي الذي سبق له أن أدار المباراة النهائية في مونديال كرة الصالات عام 2016 أن الاجتماع شهد أيضا تحديد موعد بطولة منتخبات الكرة الشاطئية لتقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 8 مايو 2021 في تايلاند.

وأشار إلى أنه تقدم بعدة مقترحات مهمة لتطوير كرة قدم الصالات في قارة اسيا أبرزها السماح لمواليد 2000 باللعب في تصفيات آسيا للشباب لكرة القدم الصالات في عام 2021، مع عدم اعتماد مواليد اللاعبين عن طريق الهويات فقط لبطولة الشباب، وإنما بالاستخدام الالزامي لتقنية التصوير المغناطيسي بالرنين، وكذلك اعتماد تواريخ محددة للمباريات الدولية الودية في فترة أيام الفيفا، بما يشبه ما يتم تطبيقه في الاتحاد الأوروبي، على أن تكون تلك المباريات معتمدة في تحديد التصنيف الدولي.

وقال الشامسي : " طالبنا كذلك برفع عدد المنتخبات الآسيوية للمشاركة في كأس العالم من 5 إلى 7 منتخبات، وضرورة توفير الدعم المادي واللوجيستي للدول الفقيرة والمبتدئة في كرة القدم للصالات " .

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