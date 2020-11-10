الفجيرة للشطرنج يُطلق مبادرة لتعليم 20 ألف لاعب حول العالم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن تنظيمه مبادرة «تعليم 20 ألف لاعب حول العالم أساسيات لعبة الشطرنج»، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك عبر منصات التواصل الافتراضية، سعياً من إدارة النادي لمواصلة جهودها التطويرية والتشجيعية على ممارسة لعبة الأذكياء كرياضة تنمي الذهن ولها دور مهم في تعزيز الابتكار ولمختلف الأعمار وبرسوم رمزية، خلال فترة زمنية تمتد من 4 إلى 5 شهور، تزامناً مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي بنشر لعبة الشطرنج محلياً ودولياً وتتميز المبادرة بتخصيصها دورات لأصحاب الهمم والأيتام حول العالم بشكل مجاني وبواقع 10% من العدد المستهدف، وجاء الإعلان عن المبادرة خلال مؤتمر صحافي عقد عن بُعد.

وتقدم مجلس إدارة النادي بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة للرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لإنجاح المبادرة وبما يعكس مكانة الإمارات عالمياً ورغبة إمارة الفجيرة للتميز في كل الجوانب ومنها في الشطرنج.

وأكد الدكتور عبدالله آل بركت، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وممثل دولة الإمارات في الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج، أن من أبرز أهداف المبادرة تحقيق شعار الاتحاد الدولي للشطرنج في احتفاله باليوم العالمي للشطرنج 2020 «علّم شخصاً كيف يلعب الشطرنج»، وتعزيز مكانة مدينة الفجيرة كأحد أبرز مدن العالم بالشطرنج.

وتابع آل بركت: من أهداف المبادرة جعل رياضة الشطرنج أكثر شيوعاً لدى العامة مما ينعكس إيجاباً على تصرفات الأشخاص الذين يمارسون رياضة الشطرنج سواء أكانوا طلاباً أم يمارسون مهناً أخرى.

لغات

بدوره قال محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي إن الدورات ستقدم عن طريق برنامج الاتصال المرئي «زووم» وبسبع لغات هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، الصربية والهندية، بناءً على بيانات الراغبين بالالتحاق في الدورات، وستستغرق الدورة الواحدة 6 ساعات، مقسمة على 6 جلسات مدة كل جلسة 45 دقيقة كمحاضرة يلقيها المحاضر، أما آخر 15 دقيقة من الجلسة فتكون مفتوحة للأسئلة والاستفسارات.

وختم: في نهاية كل ساعة تدريبية يتم طرح سؤال من قبل المحاضر، وترسل الإجابات إلى البريد الإلكتروني للنادي، حيث سيتم سحب في المحاضرة التي تليها على جائزة نقدية لفائز واحد من أصحاب الإجابات الصحيحة، بينما في نهاية كل دورة يتم طرح سؤال أو أسئلة عدة لتقييم الاستفادة من الدورة، حيث سيكون هناك جوائز نقدية قيّمة للفائزين الثلاثة الأوائل من أصحاب الإجابات الصحيحة، وستكون هناك جائزة مالية كبرى لفائز واحد على مستوى جميع الدورات.

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