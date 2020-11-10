حمدان بن محمد يشهد سيطرة العاصفة على قمة اللقايا بالمرموم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك ضمن سباقات المرموم، وأقيمت التحديات على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومتر.

وواصل شعار هجن العاصفة تميزه من خلال فوزه بالأشواط الرئيسية الأربعة، حيث قاد غياث الهلالي (الشاهينية) لحسم قمة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 7:35:2 دقائق، فيما أنهت (الشاهينية) الأخرى لهجن العاصفة مسافة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات في زمن وقدره 7:33:5 دقائق.

وكان الشوطين الرئيسيين للجعدان من نصيب شعار العاصفة، واعتلى (شاهين) قمة اللقايا الجعدان المحليات في زمن بلغ 7:31:4 دقائق، فيما كان (شاهين) لهجن العاصفة هو بطل الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المهجنات بتسجيله توقيتاً وقدره 7:46:6 دقائق.

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