ملاعب دبي تستعد لعودة الجماهير %30

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مجلس دبي الرياضي جاهزية أندية دبي لعودة الجماهير للملاعب والصالات من خلال اعتماد البروتوكول الخاص بعدد الجماهير والمصادقة عليه من المجلس التنفيذي لحكومة دبي والقيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع ممثلين عن شرطة دبي ومخاطبة الاتحادات المعنية بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية بالعودة التدريجية للجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي عقده مجلس دبي الرياضي للمدراء التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي.

وعقد الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ قرارات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية في الأندية والشركات الرياضية وتعيين المدربين المواطنين المساعدين في فرق الألعاب الجماعية وضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين في الأندية.وافتتح سعيد محمد حارب الأمين العام للمجلس الاجتماع بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ومحمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، أحمد الجناحي مدير شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر الثقافي الرياضي، محمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج، أحمد صالح مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، وحضر من مجلس دبي الرياضي:

علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، أحمد سالم المهري مدير قسم الأندية الرياضية، عادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم، بدر حارب أخصائي رئيسي أندية رياضية، و توفيق الزهروني أخصائي أول شركات كرة القدم.

آليات

وتم خال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ القرارين رقم 4 ورقم 5 لسمو رئيس المجلس، والاتفاق على البدء بتنفيذ القرار رقم 5 بخصوص ضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين بالأندية والشركات الرياضية بدبي حسب بيانات المشرفين والإداريين للموسم الرياضي الحالي التي تم تسليمها يوم 5 نوفمبر الجاري، وسيتم تنظيم اختبارات تقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين بالتعاون مع مركز الكفاءات بدائرة الموارد البشرية ابتداءً من 16 نوفمبر الجاري.

كما تم الاتفاق على قيام فريق عمل من المجلس بزيارات ميدانية لشرح دليل السلوك الوظيفي ومناقشة آلية تنفيذ القرار وفق البرنامج الزمني، وكذلك عمل برنامج تدريبي على مدار الموسم الرياضي في مجال السلامة السلوكية والنفسية موجه للمشرفين والإداريين.

وتم استعراض قرار سمو رئيس المجلس رقم 4 لسنة 2020 بخصوص المدربين المواطنين المساعدين في الألعاب الجماعية وأهمية وجود الكادر المواطن المؤهل في الأندية، حيث تقرر موافاة المجلس ببيانات المدربين المساعدين للموسم 2020- 2021 (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة) مع نبذة تعريفية عن كل منهم، واستكمال تعيين المدربين المساعدين في الألعاب الجماعية بداية ديسمبر 2020.

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