تحدي دبي للياقة يوفّر تطبيقات عالمية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن تحدي دبي للياقة 2020 عن تعاونه مع عدد من أبرز التطبيقات الذكية للتمارين الرياضية، وذلك في إطار التزامه بتحفيز أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي.

وطوال فترة التحدي سيتمكن المشاركون من الوصول مجاناً إلى مجموعة من تطبيقات اللياقة العالمية الرائدة، بدءاً من مقاطع الفيديو الرياضية التعليمية وإمكانية عد الخطوات وتحديد مسارات على الخرائط لممارسة رياضة الجري، وكذلك التمارين التي تعتمد على وزن الجسم واليوغا والتأمل، والتمارين عالية الشدة والتمارين المنزلية لتقوية الجزء الأوسط من الجسم وجلسات تعزيز قوة الجسم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يتبع تحدي دبي للياقة مبدأ الشمولية وسهولة الوصول والاستدامة، ويتيح في كل عام للأفراد من كافة شرائح المجتمع تبنّي اللياقة البدنية كجزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية. نحن نفتخر بتزويد المشاركين وبالتعاون مع شركائنا العالميين وأبرز المؤسسات في قطاع الرياضة بكافة الموارد المجانية التي تلزمهم للمشاركة في أنشطة التحدي والاستمرار في ممارسة الرياضة بعد اختتام فعالياته».

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