الإمارات تستضيف مونديال فرق الغولف 2023

المصدر: دبي- فائز بجبوج

أعلن الاتحاد الدولي للغولف، عن منح الثقة لملف الاتحاد الإماراتي للغولف، لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للغولف لمنتخبات الرجال والسيدات، في نسختها لعام 2023، وجاء فوز الملف الإماراتي، على حساب ملف الاتحاد السنغافوري للغولف، وحظي ملف الإمارات بغالبية الأصوات.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف: إنه لشرف كبير أن يحظى الملف الإماراتي بثقة الأعضاء في الاتحاد الدولي، وأن تحظى الدولة باستضافة الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن رؤية قيادتنا الرشيدة، جعلت دولة الإمارات منصة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث العالمية، واستطرد قائلاً: إن هذا الإنجاز يعتبر مكسباً كبيراً، ويعزز مكانة الدولة عالمياً وريادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الاستضافات الناجحة التي باتت السمة الأبرز للأحداث العالمية التي تستضيفها».

وأضاف: «أشكر دولي الغولف وجميع الأعضاء المنضوين تحت مظلته، على الثقة الممنوحة، ونتطلع قدماً للترحيب بالجميع في دولة الإمارات، وتقديم نسخة استثنائية، خاصة أن استضافة البطولة العالمية للغولف تأتي ضمن استراتيجيات اتحاد الغولف الإماراتي في تعزيز رؤيتنا بتطوير الغولف ليس على صعيد الدولة فحسب، بل لكافة دول المنطقة». وأضاف الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي: سبق للإمارات في 2015، استضافة «كأس نومورا»، ليواصل الغولف الإماراتي كسب الثقة الدولية».

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