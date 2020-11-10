باسم أمين بطلاً لدولية «يوم العلم للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

توج الأستاذ الدولي الكبير المصري د. باسم أمين بلقب البطولة الدولية المفتوحة للشطرنج التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن بعد بمشاركة 174 لاعباً ولاعبة.

وحصل الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمتري كوماروف على المركز الثاني ونالت المركز الثالث اللاعبة الفيليبينية دانيتا،فيما توج لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بلقب أفضل لاعب مواطن.

وجاءت إقامة البطولة ضمن احتفالات النادي بيوم العلم، حيث عبرت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بنجاح البطولة، مؤكدة أن إدارة النادي ارتأت أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة من خلال إشراك لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم.

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