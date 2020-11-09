الإمارات تستضيف بطولة العالم لفرق الغولف 2023

أعلن الاتحاد الدولي للغولف، عن منح الثقة لملف الاتحاد الإماراتي للغولف، لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للغولف لمنتخبات الرجال والسيدات، في نسختها لعام 2023، في حدث عالمي تستضيفه الدولة، ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى تاريخياً، وجاء فوز الملف الإماراتي، على حساب ملف الاتحاد السنغافوري للغولف، وحظي ملف الإمارات بغالبية الأصوات.

وقال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف: إنه لشرف كبير أن يحظى الملف الإماراتي بثقة الأعضاء في الاتحاد الدولي، وأن تحظى الدولة باستضافة الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

منصة عالمية

وأكد أن رؤية قيادتنا الرشيدة، جعلت دولة الإمارات منصة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث العالمية بشكل عام، والرياضية على وجه التحديد، واستطرد قائلاً: إن هذا الإنجاز يعتبر مكسباً كبيراً، ويعزز مكانة الدولة عالمياً وريادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الاستضافات الناجحة التي باتت السمة الأبرز للأحداث العالمية التي تستضيفها».

وأضاف: «أشكر الاتحاد الدولي للغولف وجميع الأعضاء المنضوين تحت مظلته، على الثقة الممنوحة، ونتطلع قدماً للترحيب بالجميع في دولة الإمارات، وتقديم نسخة استثنائية، خاصة أن استضافة البطولة العالمية للغولف تأتي ضمن استراتيجيات اتحاد الغولف الإماراتي في تعزيز رؤيتنا بتطوير الغولف ليس على صعيد الدولة فحسب، بل لكافة دول المنطقة».

واختتم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالقول: سبق للإمارات في 2015، استضافة بطولة «كأس نومورا» الحدث الأكبر على مستوى بطولات الغولف للقارة الآسيوية، ليواصل الغولف الإماراتي كسب الثقة الدولية».

بدوره علق المدير التنفيذي في الاتحاد الدولي للغولف، أنتوني سكانلون على فوز الملف الإماراتي لاستضافة مونديال منتخبات الرجال والسيدات لفرق الهواة، بقوله: قدم كل من الاتحادين الإماراتي والسنغافوري ملفين قويين لاستضافة بطولة العالم، قبل أن يحظى ملف اتحاد الغولف الإماراتي بثقة غالبية الأعضاء.

وأضاف: نحن متحمسون للغاية لعقد أول بطولة عالمية لفرق الهواة في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى العمل مع اتحاد الإمارات للغولف، لتقديم حدث لا ينسى وتجربة للاعبين واللاعبات في عام 2023.

نظام البطولة

تمثل بطولة كأس العالم في دبي 2023، النسخة الثلاثين للسيدات، والثالثة والثلاثين للرجال، وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى في العام 1958، وتقام البطولة بنظام فرق المنتخبات للرجال والسيدات، بحيث يتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين كحدٍ أدنى.

ويحسب لمنتخب الإمارات التواجد بهذا الحدث العالمي الذي يقام كل سنتين، حيث تواجد منتخب الإمارات في البطولة التي أقيمت عام 2012 وشهدت مشاركة 72 دولة لمنتخبات الرجال و53 دولة لمنتخبات السيدات، ومن ثم عام 2014، بمشاركة 71 منتخباً للرجال و50 للسيدات، كما شاركت الإمارات بالبطولة عام 2016 بوجود 72 منتخباً للرجال و55 منتخباً للسيدات، وأخيراً شارك منتخب الإمارات في بطولة عام 2018 مع 71 منتخباً للرجال و 59 منتخباً للسيدات، وستشارك الإمارات في البطولة المقبلة 2022 في فرنسا، قبل أن تحتضن البطولة عام 2023.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز