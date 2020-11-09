اتحاد اليد يقدم موعد نهائي «أغلى الكؤوس»

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

أعلن ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، عن تقديم موعد إقامة نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، والتي كان مقرراً لها 20 نوفمبر الجاري، لتلعب قبل يوم من ذلك، كاشفاً أن تقديم الموعد تم بالتنسيق مع وسائل الإعلام وخاصة القنوات الرياضية لانشغالها يومي الجمعة والسبت .من ناحية أخرى وجهت بلدية دبي رسالة اعتذار لاتحاد اليد عن عدم مشاركتها في الدور الثاني لبطولة دوري سيدات اليد، وجاء اعتذار فريق البلدية عن عدم الاستمرار في البطولة بهذه الفترة لانشغال معظم عناصر الفريق في العديد من البطولات.

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