تعاون بين «أبوظبي الرياضي» و«فخر الوطن»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقع مجلس أبوظبي الرياضي ومكتب فخر الوطن اتفاقية تعاون يقدم من خلالها المجلس عدداً من الامتيازات والخدمات الرياضية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم.

وبمقتضى الاتفاقية؛ يقوم مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم مبادرات وخدمات رياضية فعالة للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، بما يحافظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وذلك لقاء جهودهم الاستثنائية المبذولة لحماية المجتمع.

أهمية

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نولي في مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبرى لشراكتنا مع مكتب فخر الوطن ونتعهد من جهتنا بالتعاون لأقصى مدى لدعم وتقدير الجهود الكبيرة التي يقدمها كل العاملين في الخطوط الأمامية والتي لها بالغ الأثر في حياة مواطني الدولة والمقيمين فيها، ونأمل من خلال تقديم مبادراتنا وخدماتنا الرياضية للعاملين في الخطوط الأمامية وأسرهم أن نساعدهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية وأن نعزز من تفاعلهم في المجتمع الرياضي».من جانبها قالت الدكتورة مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن: «أسعدتنا الاستجابة السريعة من مجلس أبوظبي الرياضي لدعوتنا لتقديم الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية، والمساهمة في التخفيف من الضغوط التي يواجهونها هم وعائلاتهم خلال تلك الظروف الاستثنائية. وتؤكد شراكتنا مع المجلس التزام دولة الإمارات بدعم أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الدولة على المدى البعيد».

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